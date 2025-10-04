किच्छा में प्राग फार्म की सरकारी जमीन पर खड़ी धान की फसल को काटने के लिए माफिया एक कम्पाइन मशीन लेकर पहुंचे लेकिन राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। टीम ने मौके से कम्पाइन मशीन और ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया। पुलिस ने सलीम राजू यादव और जिंदल ग्रुप के मैनेजर मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

जागरण संवाददाता, किच्छा । प्राग फार्म की सरकारी भूमि से माफिया धान की फसल काटने कम्पाइन मशीन लेकर पहुंच गए। राजस्व कर्मियों ने मौके पर पहुंच उनकी मंशा विफल कर दी। उन्होंने मौके से बरामद कम्पाइन मशीन व ट्रैक्‍टर ट्राली कब्जे में ले पुलिस के सुपुर्द कर दी।

उच्च न्यायालय के 13 अगस्त के आदेश के अनुरूप जिलाधिकारी के आदेश के बाद ग्राम पंडरी, तुर्कागौरी, बहराबोझ, गंगोली व कनमन की 1917.30 एकड़ भूमि पर कब्जा ले लिया था। कब्जे में ली गयी भूमि पर धान, गन्ना व सोयाबीन की फसल खड़ी हैं जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं शुक्रवार शाम भू माफिया खेत मे खड़ी धान की फसल काटने कम्पाइन लेकर पहुंच गए।

इसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार जीसी त्रिपाठी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान ग्राम तुकर्कागौरी के खसरा संख्या 26 रकवा 2.0240 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी धान की फसल को कम्पाइन मशीन से काटा जा रहा था। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच पर फसल कटान कार्य को रोका दिया।

राजस्व विभाग की टीम ने मौके से एक कम्पाइन मशीन व एक धान से लदी ट्रैक्‍टर ट्रॉली कब्जे में ले लिया। मौके पर कटान कार्य करवा रहे व्यक्ति से अपना नाम सलीम पुत्र रफीक अहमद निवासी वार्ड नंबर 12 निकट आठ तारा नूरी मस्जिद किच्छा बताया। सलीम ने बताया धान की फसल काटने के लिए उन्हें जिंदल ग्रुप के मैनेजर मिश्रा जी निवासी दिल्ली व राजू यादव निवासी खुरपिया फार्म ने कहा था। उनसे ही उसके द्वारा भूमि ठेके पर ले रखी है।