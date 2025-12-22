उधमसिंह नगर में 24 दिसंबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज, कबड्डी सहित अन्य खेलों में प्रतिभाग करेंगे खिलाड़ी 

संवाद सूत्र, उधमसिंह नगर। खेल महाकुंभ का आगाज 24 दिसंबर से किया जाएगा। जिसको लेकर बीडीओ ने बैठक लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए। जसपुर खंड विकास कार्यालय में बीडीओ केके कांडपाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अमित सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खेल महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर पंचायत महुआडाबरा, नगर पालिका जसपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस, प्रशासन व शिक्षा विभाग के अफसरों ने अपने विचार रखे। बैठक में तय किया गया कि न्याय पंचायत पूरनपुर, नगर पंचायत महुआडाबरा की प्रतियोगिता 24 दिसंबर, न्याय पंचायत अहमदनगर, नगर पालिका परिषद की 26 दिसंबर, न्याय पंचायत मेघावाला की 27 दिसंबर और भरतपुर न्याय पंचायत की प्रतियोगिता 29 दिसंबर को कराई जाएगी।