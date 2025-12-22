उधमसिंह नगर में 24 दिसंबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज, कबड्डी सहित अन्य खेलों में प्रतिभाग करेंगे खिलाड़ी
उधमसिंह नगर में 24 दिसंबर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस खेल महाकुंभ में कबड्डी और अन्य खेलों में खिलाड़ी भाग लेंगे। बीडीओ ने इसको लेकर बैठक क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, उधमसिंह नगर। खेल महाकुंभ का आगाज 24 दिसंबर से किया जाएगा। जिसको लेकर बीडीओ ने बैठक लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए। जसपुर खंड विकास कार्यालय में बीडीओ केके कांडपाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अमित सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खेल महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई।
नगर पंचायत महुआडाबरा, नगर पालिका जसपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस, प्रशासन व शिक्षा विभाग के अफसरों ने अपने विचार रखे।
बैठक में तय किया गया कि न्याय पंचायत पूरनपुर, नगर पंचायत महुआडाबरा की प्रतियोगिता 24 दिसंबर, न्याय पंचायत अहमदनगर, नगर पालिका परिषद की 26 दिसंबर, न्याय पंचायत मेघावाला की 27 दिसंबर और भरतपुर न्याय पंचायत की प्रतियोगिता 29 दिसंबर को कराई जाएगी।
न्याय पंचायत स्तर पर अंडर-14 से अंडर-19 के बालक-बालिकाओं की कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स व मुर्गा झपट की स्पर्धाएं होंगी।
बैठक में समन्वयक केशव सिंह, सुभाष चंद्र, राजेश चौधरी, तस्लीम अहमद, प्रधानाचार्य पीयूष अग्रवाल, हरीश चौहान, रवि कुमार, स्वतंत्र गहलोत, राजेश यादव, ईओ महुआडाबरा आदित्य जोशी, रमेश व संजय कुमार आदि रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।