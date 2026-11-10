ऊधम सिंह नगर के खटीमा में दोस्त ने की युवक की गला घोंटकर हत्या, शव गटर में छिपाया, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। शिव कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय अभय उर्फ लल्लू की हत्या उसके परिचित संजय गुप्ता ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को चौधरी कॉलोनी स्थित एक प्लाट के गटर में छिपा दिया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव, हत्या में इस्तेमाल किया गया नाड़ा और मृतक के 600 रुपये बरामद कर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया अभय सात नवंबर की रात करीब नौ बजे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

आठ नवंबर तक उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। नौ नवंबर को उसके भाई रवि ने कोतवाली खटीमा में गुमशुदगी दर्ज कराई। तहरीर में बताया गया था कि अभय का मोबाइल फोन संजय गुप्ता के पास मिला है।

इसी आधार पर पुलिस ने संजय को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि सात नवंबर की रात करीब 11 बजे उसने अभय की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को शिव कॉलोनी के पीछे चौधरी के प्लाट में बने गटर में छिपा दिया था।