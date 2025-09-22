Kashipur Violence: उपद्रव के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर सहित सात गिरफ्तार, 400 अन्य पर भी FIR

काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकालने और पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस और प्रशासन सख्त हो गए हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ा तो वहीं पुलिस ने नदीम अख्तर समेत कई लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। सपा ने भी अपने तीन नेताओं को निष्कासित कर दिया है। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण कर रही है।

संवाद सहयोगी, काशीपुर : मौहल्ला अल्ली खां में बिना अनुमति जुलूस निकालने और पुलिस पर हमला करने के वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही कर जैसे को तैसा वाला रुख अपनाया है। विभिन्न विभागों के साथ मिलकर प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में पीले पंजे का सहारा लेकर उस गली के अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया, जहां रैली निकाली गई थी।

वहीं पुलिस ने भी मामले में सख्ती दिखाते हुए नगर निगम मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी नदीम अख्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी समेत 400–500 अज्ञात लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देेशन में कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता नदीम अख्तर समेत सात उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार की रात माैहल्ला अल्ली खां में मुस्लिम समाज के सैंकड़ों नाबालिग युवकों ने आई लव मुहम्मद के नारे लगाकर एक सुनियोजित रैली निकाली, जिसकी पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। जब बांसफोड़ान चौकी प्रभारी मनोज धौनी व पुलिस कर्मियों ने अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो युवक भड़क उठे और हाथापाई पर उतर आए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में युवक मौके पर पहुंच गए और पुलिस टीम पर पथराव कर वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मौके पर भीड़ को समझाने पहुंचे एसएसआइ अनिल जोशी के साथ भी कुछ युवकों ने मारपीट की और उनके वर्दी पर स्टार लगा फ्लैप भी फाड़ दिया। जिसके बाद जसपुर से लेकर बाजपुर की पुलिस टीमें बुलाई गई और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।

एएसपी अभय सिंह व सीओ दीपक सिंह के साथ पुलिस टीम ने कुछ संदिग्धों को रात में ही उठा लिया। एएसपी अभय सिंह ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के पीछे नदीम अख्तर की भूमिका सामने आई है, जिसने युवकों को बरगला कर शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की।

मामले में नदीम अख्तर, हनीफ गांधी, दानिश चौधरी समेत 400-500 लोगों पर धारा 191(2), 191(3), 121(1), 132, 221, 352, 351(2), 324(3), 190 बीएनएस के तहत प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को मामले में सात आरोपितों सात उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नदीम अख्तर (47) निवासी राजा कालोनी शामिल है। इसके अलावा मौ. अशद (18), कामरान (19), मोईन रजा (26), दानिश अली (28) और अन्य दो की गिरफ्तारी हुई है। दस अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध उठाए सोमवार को सीओ दीपक सिंह, सीओ बाजपुर विभव सैनी, काशीपुर कोतवाल हरेंद्र चौधरी, बाजपुर कोतवाल प्रवीण कोश्यारी समेत पुलिस कर्मियों ने अल्ली खां के गलियों व घरों में जाकर संदिग्धों को उठाया। पुलिस इस कार्यवाही से लोग अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। जिसके बाद पुलिस ने करीब 15 से 20 संदिग्धों को हिरास्त में लेकर पूछताछ के लिए थाने भिजवाया।

एसडीएम और तहसीलदार ने बेकरी कराई बंद एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने गली में चल रही एक बेकरी को बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि गली में बेकरी की मशीन नहीं चल सकती है। जिसपर तहसीलदार पंकज चंदौला ने बंद कराया और उसका अतिक्रमण में रखा सामान भी उठवाकर निगम भिजवा दिया और दुबारा न खोलने की चेतावनी दी गई। वहीं प्राधिकरण की ओर से भी मौहल्ले में बने मकानों के नक्शों की भी जांच कराई। वहीं एसडीएम ड्रोन की मदद से पूरे मौहल्ले की छतों पर भी नजर बनाए हुए थे।

दो जेसीबी लगाकर अतिक्रमण तोड़ा पुलिस के बाद नगर निगम की टीम नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। यहां दो जेसीबी भी मौके पर आई जिन्होंने मकान के आगे बने नाले पर बने अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की।

टीम ने करबला मैदान से शुरु हो रहे मकानों से लेकर बांसफोड़ान चौकी तक यह अभियान चलाया, जहां से रविवार रात जुलुस निकाला गया था। यह लोगों को संदेश था कि सरकारी कार्य में बाधा डालना कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण की जद में रखा समान भी उठाकर निगम पहुंचा दिया।

ऊर्जा निगम की टीम ने बदले मीटर वहीं यूपीसीएल की टीमें भी मौके पर आई और एकाएक सभी मकानों में लगे पुराने मीटर हटाकर, नए स्मार्ट मीटर लगा दिए। साथ ही जिन घरों में बिजली बिल बकाया है, उन्हें भी बिल भुगतान करने की चेतावनी दी गई। इस संपूर्ण कार्यवाही पुलिस बल के मौजूदगी में हुआ। इस दौरान कटिया डालकर बिजली चलाने वालों पर प्राथमिकी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।

प्राधिकरण की टीम भी मौके पर बिना नक्शे के भवनों भी रडार पर प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अभय प्रताप सिंह के निर्देशन में प्राधिकरण व राजस्व की टीम भी मौके पर थी, बिना नक्शा पास कराए गए चल रहे व्यवसायिक भवनों के चिहि्नकरण किया गया आने वाले दिनों में इन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं राजस्व खातों की जांच तेज कर दी गई।

हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आंकलन किया जा रहा है ऐसे में आने वाले दिनाें में आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सपा ने किए तीनों नेताओं को किया निष्कासित सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले सपा के तीन नेताओं को समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सपा जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा ने बताया कि रात के घटना चक्र में समाजवादी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है।

उन्होंने नदीम अख्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी को पार्टी से निष्कासित कर प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित कर दिया है। कहा कि काशीपुर में इस प्रकार की असामाजिकता अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों का समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है।