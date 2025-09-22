बिना अनुमति जुलूस निकालकर बवाल करने वालों पर CM धामी सख्त, उपद्रवियों को लेकर दिए ये कड़े आदेश

काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर हुई हिंसा के बाद मामला गंभीर हो गया है। मेयर दीपक बाली और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है।

जागरण संवाददाता, काशीपुर। बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटना अब तूल पकड़ने लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम मेयर दीपक बाली व विधायक त्रिलोक सिंह चीमा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विस्तृत जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम पर हमले और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है।