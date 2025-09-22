Language
    बिना अनुमति जुलूस निकालकर बवाल करने वालों पर CM धामी सख्त, उपद्रवियों को लेकर दिए ये कड़े आदेश

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर हुई हिंसा के बाद मामला गंभीर हो गया है। मेयर दीपक बाली और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है।

    बिना अनुमति निकाले गए जुलूस को लेकर सीएम धामी सख्त। जागरण

    जागरण संवाददाता, काशीपुर। बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटना अब तूल पकड़ने लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम मेयर दीपक बाली व विधायक त्रिलोक सिंह चीमा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विस्तृत जानकारी दी।

    मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम पर हमले और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है। 

    छोड़े नहीं जाएंगे अपराधी

    आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ दंगा निरोधी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा।

    इस बीच यह खबर भी सामने आई है कि मुख्य आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि हिंसा फैलाने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा।