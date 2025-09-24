'आई लव मोहम्मद' जुलूस उपद्रव पर CM Dhami सख्त, काशीपुर में दंगाइयों से ही होगी वसूली

उत्तराखंड के काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान हुए बवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और नुकसान की भरपाई उनसे ही कराई जाएगी। पुलिस ने 500 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं।

जासं, काशीपुर। मोहल्ला अलीखां में रविवार रात बिना अनुमति निकाले गए ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस के दौरान हुए बवाल पर उत्तराखंड सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही कराई जाएगी।

इस मामले में पुलिस अब तक 500 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी नेता नदीम अख्तर समेत सात आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सपा नेता हनीफ गांधी और दानिश चौधरी अभी फरार बताए जा रहे हैं।

मंगलवार को राजपुर रोड पर जीएसटी जागरूकता अभियान के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगारोधी कानून के तहत वसूली की प्रक्रिया तेज होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।