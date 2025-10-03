Language
    काशीपुर पुलिस ने वाहन चोरी का किया खुलासा, दो शातिर चोर गिरफ्तार

    By abhay pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:05 AM (IST)

    काशीपुर पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी बरामद हुई हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते थे। दोनों आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे कई बार जेल जा चुके हैं।

    जागरण संवाददाता, काशीपुर। कोतवाली काशीपुर पुलिस ने वाहन चोरी की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चार चोरी की गई मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी बरामद की हैं।

    29 सितंबर को एलडी भट्ट उप चिकित्सालय परिसर से मोटरसाइकिल चोरी की तहरीर पर थाना काशीपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले के अनावरण के लिए एसपी व क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

    सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर 01 अक्टूबर को नौगजा मजार के पास बिना नंबर प्लेट की बाइक और स्कूटी पर बैठे दो संदिग्धों को पकड़ा गया। जांच में बरामद वाहन एफआईआर से संबंधित पाए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान दिनेश पाल निवासी पिपली राजपुर थाना डिलारी जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) और अजरूद्दीन निवासी धोबियान मस्जिद के पास फतेहुल्लाह गंज ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) के रूप में हुई।

    पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति हेतु वाहन चोरी करते हैं। उनकी निशानदेही पर दो और मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों कई बार जेल भी जा चुके हैं।