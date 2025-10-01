Language
    लोहियापुल पर पुलिस का बड़ा प्रहार: उड़ीसा से लाया जा रहा 162 किलो गांजा बरामद, तस्कर गिरफ्तार

    By abhay pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:02 AM (IST)

    ऊधमसिंह नगर पुलिस ने काशीपुर के लोहियापुल पर चेकिंग के दौरान 162 किलो गांजा बरामद किया जिसकी कीमत 45 लाख रुपये से अधिक है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान विक्की पुत्र खूब सिंह के रूप में हुई है। आरोपी ने बताया कि वह गांजा उड़ीसा से लाया था और काशीपुर में सप्लाई करने वाला था।

    जागरण संवाददाता, काशीपुर। ऊधमसिंह नगर पुलिस ने मंगलवार को काशीपुर में एक बड़ी सफलता हासिल की। थाना आइटीआइ पुलिस ने लोहियापुल क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर एक कैन्टर वाहन से 162.05 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 45 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

    आइटीआइ प्रभारी निरीक्षक कुन्दन सिंह रौतेला व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान आसमानी नीले रंग के कैन्टर को रोका। तलाशी लेने पर वाहन से 231 कट्टे चावल बरामद हुए, जिनके नीचे छुपाकर रखे गए 163 पैकेट गांजा (वजन 162.05 किलो) मिले।

    पुलिस ने कैन्टर को सीज कर दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्की पुत्र खूब सिंह, निवासी ग्राम भतगांव, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद (उ.प्र.), उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह यह माल उड़ीसा से लाया था और इसे काशीपुर क्षेत्र के दढियाल में सप्लाई करने वाला था। बरामदगी में 163 पैकेट गांजा, 231 कट्टे चावल और कैन्टर वाहन शामिल हैं।

    आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/60 में केस दर्ज कर लिया गया है। पूरी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई तथा मौके की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप से की गई।

    एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।