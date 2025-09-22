Kashipur violence : अल्लीखां में जुलूस के दौरान बवाल, उपद्रवियों के पथराव से पुलिस की गाड़ी का शीशा टूटा

काशीपुर के मोहल्ला अल्लीखां में जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवकों को तितर-बितर किया और जुलूस को रोका। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ जारी है। स्थिति नियंत्रण में है।

संवाद सहयोगी, काशीपुर। मोहल्ला अल्लीखां में जुलुस निकालते समय कुछ उपद्रवियों ने अराजक्ता फैलानी शुरु की, तो पुलिस की डायल 112 मौके पर पहुंची। इस दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया जिसमें गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया। मौके पर सीओ समेत पुलिस बल ने पहुंचकर जुलुस रोककर स्थिति को संभाला। पुलिस पूछताछ कर रही है।

रविवार की देर शाम मौहल्ला अल्लीखां में मुस्लिम समाज के युवक एक जुलुस निकाल रहे थे। इसी दौरान आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर चल रहे थे और प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान किसी ने डायल 112 पर सूचना दी।

उपद्रवियों ने फेंके पत्थर जब पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, तो उपद्रवियों ने पत्थर फेंके। जिस से गाड़ी का शीशा फूट गया। वहीं जब पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, तो झड़प भी हुई जिसमें एक सिपाही के घायल होने की सूचना है। जिसके बाद कोतवाली को सूचना दी गई जहां से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और लाठी चार्ज किया, जिसके बाद युवक इधर-उधर भाग गए।

मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण है। मामले की जांच की जा रही है और पूछताछ जारी है। बताया कि जुलुस बिना जानकारी के निकाला गया था। कुंडा-जसपुर पुलिस भी बुलाई, एसपी अभय प्रताप सिंह ने संभाला मोर्चा अली खां इलाके में उपजे तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कुंडा और जसपुर थाना पुलिस के साथ एसपी अभय प्रताप सिंह खुद मौके पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण की कमान अपने हाथों में ली।

सूत्रों के अनुसार, जुलूस के दौरान लगे आपत्तिजनक नारों और बवाल की जांच में पुलिस लगातार फुटेज खंगाल रही है। इसी आधार पर देर रात अली खां इलाके में दबिश दी गई, जहां से 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।

एसपी अभय प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया तंत्र को सक्रिय कर निगरानी तेज कर दी गई है। नदीम अख्तर मुख्य साजिशकर्ता, अन्य की पहचान जारी : एसपी अली खां इलाके में हुए बवाल के मामले में एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता नदीम अख्तर रहा है। फुटेज और जांच के आधार पर उसकी भूमिका स्पष्ट हुई है।उसने ही युवाओं को भड़का कर ये घटनाक्रम कराया है।