संस जागरण, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। रम्पुरा क्षेत्र में सोमवार रात एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, पूर्व में गर्भपात कराने और बेटी के जन्म के बाद कथित तौर पर हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, अहमदनगर, थाना स्वार निवासी मंजीत कौर (25) की शादी करीब दो साल पहले रम्पुरा निवासी अमित सिंह से हुई थी, जो क्षेत्र में एक छोटी दुकान चलाता है।

बताया जा रहा है कि सोमवार रात घर में मंजीत कौर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया।