उत्तराखंड: शादी में जा रहे ई-रिक्शा सवार लोगों को डीसीएम ने मारी टक्कर, तीन की मौत

संस जागरण, काशीपुर। एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों से भरे ई-रिक्शा को जसपुर के पास बड़ी नहर के समीप एक तेज रफ्तार डीसीएम ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में ई-रिक्शा चालक कुंडा निवासी 26 वर्षीय शहजाद अली पुत्र रमजानी समेत एक ही परिवार के दो सदस्यों सावलदे, रामनगर निवासी 65 वर्षीय शमशीदा पत्नी हुकूमत अली और उनके जेठ 75 वर्षीय शौकत अली पुत्र पिराअली की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में एक ही परिवार के चार लोग सावलदे रामनगर निवासी 60 वर्षीय हुकूमत अली पुत्र सुबराती, मृतक शौकत अली की पत्नी 50 वर्षीय मोहमद्दी, शमशीदा की बहन स्योहारा निवासी 65 वर्षीय खुर्शीदा पत्नी मोहम्मद अली और हुकूमत अली की बहन चंडिका कादराबाद निवासी 56 वर्षीय कुबरा पत्नी जबीर गंभीर रूप से घायल हो गए।