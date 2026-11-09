मोबाइल अपडेट करते ही हैक हुआ बैंक खाता, साइबर ठगों ने उड़ाए 1.59 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। कोतवाली आइटीआई क्षेत्र के कचनाल गोसाईं निवासी नाहिद मलिक के साथ साइबर ठगी हो गई। पीड़ित का कहना है कि उसका मोबाइल अपडेट मांग रहा था और अपडेट करते समय हैक हो गया, जिसके बाद अज्ञात साइबर ठगों ने यूपीआई के जरिए उसके पीएनबी खाते से कुल 1.59 लाख रुपये निकाल लिए।