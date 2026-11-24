जासं, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। गुरु नानक देव जी के प्रकाश आगमन की खुशी में काशीपुर गुरु-मय हो गया। सुबह से ही गुरुद्वारों में वाहेगुरु के जयकारे गूंजने लगे और संगत बड़ी श्रद्धा से गुरु घर पहुंची।

प्रभात फेरी से हुई शुरुआत

प्रकाश पर्व आयोजन की शुरुआत गुरुद्वारा सिंह सभा कचनालगाजी से निकली भव्य प्रभात फेरी से हुई। कीर्तन और जयकारों के साथ निकली प्रभात फेरी नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंची, जहां संगत ने अरदास की।