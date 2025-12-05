मलेशिया में नौकरी का सपना दिखाकर युवक से डेढ़ लाख की ठगी, पैसे वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददता, उधमसिंह नगर। मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से डेढ़ लाख की ठगी हो गई। रुपये वापिस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने सात माह के बाद आखिर में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। मामले की जांच में जुट गई है।

काशीपुर मोहल्ला अल्ली खां निवासी जुनैद पुत्र जाहिद हुसैन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि वह बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में था। फरवरी, 2024 में मोहल्ला राघूवाला, जसपुर निवासी मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल लतीफ से मुलाकात हुई।

उसने बेरोजगारों की मलेशिया में नौकरी लगवाने का काम करने की बात कही। जिसके झांसे में आने पर उसने कहा कि 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर काम दिलवा दूंगा। कहा कि नौकरी लगवाने व जाने का खर्चा लगभग डेढ़ लाख रुपये होंगे। बातों पर विश्वास करते हुए पीड़ित ने परिवार के खाते से मोहम्मद अली के खातें में तथा उसके बताये खाते में ऑनलाइन व पेटीएम के माध्यम से विभिन्न तिथियों पर 89790 रुपये और ऑनलाइन पे के माध्यम से 60,210 भेज दिए।

जिसके बाद आरोपित ने मलेशिया जाने के लिए बुकिंग टिकट इम्रीग्रेशन कार्ड व जरूरी कागज दिए और कहा कि आपका 16 फरवरी, 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट पर वह इंतजार करेगा। जब तय तिथि को पिता जाहिद हुसैन के साथ आरोपित द्वारा दिए गए दस्तावेजों के साथ एयरपोर्ट पर गया, तो वह वहां नहीं मिला।