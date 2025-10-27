Language
    महिलाओं के गले से चेन तोड़ने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की एक महिला सदस्य गिरफ्तार, पुल‍िस ने CCTV की मदद से दबोचा

    By Lalit Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    महिलाओं के गले से चेन झपटने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह की महिला सदस्य को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान महिला की पहचान हुई। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है, जिससे चेन झपटमारी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

    जागरण संवाददाता, सितारगंज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत नानकमत्ता पुलिस ने महिलाओं के गले से चेन तोड़ने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। यह महिला राजस्थान से नानकमत्ता मेले में चोरी करने आई थी।

    थाना नानकमत्ता प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि ग्राम दमखोदा, थाना देवरनिया, बहेड़ी, उत्तर प्रदेश निवासी प्रधुमन गंगवार ने शिकायत दर्ज कराई कि मंगलवार को उनकी माता शांति देवी नानकमत्ता साहिब मेले में गई थीं, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली। पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए एक टीम गठित की।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिला की पहचान की गई और उसके फोटो अन्य राज्यों की पुलिस को भी भेजे गए। रविवार को नानकमत्ता पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले की निवासी बबीता पत्नी रिंकू को चोरी की गई सोने की चेन के हिस्से सहित गिरफ्तार कर लिया। बरामद आभूषण की कीमत लगभग एक लाख रुपये आंकी गई है।

    पूछताछ में बबीता ने स्वीकार किया कि वह अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ नानकमत्ता मेले में चोरी करने आई थी। गिरोह के अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि बबीता पूर्व में मेरठ और प्रयागराज में भी चोरी की वारदातों में जेल जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह मेले और धार्मिक आयोजनों में भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के गले से चेन तोड़ने की घटनाओं को अंजाम देता है।