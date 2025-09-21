Language
    उत्‍तराखंड के इंजीनियर छात्र को रूस ने जबरन बनाया सैनिक, यूक्रेन युद्ध में भेजा

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:36 PM (IST)

    उत्तराखंड के सितारगंज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक इंजीनियर छात्र है जिसे रूस की सरकार ने जबरन सैनिक बना दिया है। उसे आधुनिक हथियार देकर यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया है। छात्र ने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। छात्र के माता-पिता उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से उसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं।

    छात्र के माता-पिता उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित। File

    जागरण संवाददाता, सितारगंज । इंजीनियर छात्र को रूस पहुंचने के बाद वहां के प्रशासन ने जबरन सैनिक बना दिया। इसके बाद छात्र को आधुनिक हथियार देकर यूक्रेन जंग में भेज दिया है। जिसका वीडियो वायरल हुआ हैं। छात्र के माता-पिता उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं।

    शक्तिफार्म के ग्राम कुसमोठ और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं थाना दातागंज निवासी राजबहादुर मौर्य का पुत्र राकेश मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें राकेश मौर्य रूस रूस के सैनिक की वर्दी और आधुनिक हथियारों से लैस होकर खुद की पीड़ा बयां कर रहा है।

    मदद की गुहार

    वीडियो में राकेश कुमार का कहना है कि उसे जबरन रूस प्रशासन ने सैनिक बनकर यूक्रेन के साथ जंग में भेज दिया है। वह मदद की गुहार लगा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। राकेश के पिता राज बहादुर मौर्य, माता सोनी ने बताया कि 30 अगस्त को उनकी राकेश से बात हुई थी तब राकेश हिमाचल में जॉब कर रहा था।

    राकेश ने उन्हें बताया कि तीन महीने के बाद आकर वह शादी कर लेगा। इसके बाद उन्हें राकेश के रूस में सैनिक होने की सूचना मिली हैं। इसके बाद राकेश के माता-पिता स्वजन बेहद चिंतित हैं। राकेश के पिता राज बहादुर मौर्य ने बताया कि उनका पुत्र ऑनलाइन जॉब करता हैं। जिसके सिलसिले में कभी हिमाचल और शिमला आदि जगहों पर आवागमन जाता रहता था। वह रुस कब पहुंच गया इसकी स्वजनों को कोई जानकारी नहीं है।

    उन्होंने बताया राकेश तीन भाइयों में सबसे बड़ा है। जबकि राकेश का एक भाई बेंगलुरु में जॉब करता है, दूसरा भाई बीटेक की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया राकेश ने कक्षा 1 से 5 तक बदायूं में पढ़ाई की है। इसके बाद कक्षा 6 से इंटरमीडिएट की परीक्षा शक्ति फार्म के कॉलेज में की। खटीमा महाविद्यालय से बीएससी कर राकेश हल्द्वानी पढ़ाई करने निकल गया।

    इसके बाद ऑनलाइन जॉब करते समय राकेश कब विदेश चला गया इसकी जानकारी माता-पिता को नहीं है। माता-पिता को केवल इतना पता है कि राकेश विदेश जाने की बात करता था। माता-पिता ने बताया राकेश का रिश्ता भी कर दिया है। उसकी मंगेतर भी इस वीडियो पोस्ट के बाद परेशान है। स्वजन ने प्रशासन से राकेश को सुरक्षित रूस से भारत लाने की मांग की है।