शादी के दो माह बाद ही चकमा देकर सऊदी गया पति, फोन पर पर दिया तलाक

संसू, जसपुर । शादी के पौने दो माह बाद पत्नी से झगड़ने के बाद चकमा देकर विदेश गए पति ने फोन पर ही पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस कार्रवाही में जुटी है।

रेहड़ (बिजनौर) थाना क्षेत्र के ग्राम भगतावाला निवासी जाकिर के पुत्र मौ. हारुन की शादी बीती 15 अगस्त को नई बस्ती निवासी इरम पुत्री मौ. असलम से हुई थी। शादी में पति व ससुराल पक्ष को पांच लाख रुपए नगद दिए थे। आरोप है कि ससुरालयों ने दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित किया। उन्होंने उसके पेट पर लात मार कर एक माह का गर्भ गिरा दिया।