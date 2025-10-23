Language
    शादी के दो माह बाद ही चकमा देकर सऊदी गया पति, फोन पर पर दिया तलाक

    By Abhishek Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    जसपुर में शादी के दो महीने बाद एक पति पत्नी को धोखा देकर विदेश चला गया और फोन पर ही तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रेहड़ थाना क्षेत्र के भगतावाला गांव में यह घटना हुई। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे और उसका गर्भपात भी कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विदेश गए पति ने फोन पर ही पत्नी को तलाक दे दिया। प्रतीकात्‍मक

    संसू, जसपुर । शादी के पौने दो माह बाद पत्नी से झगड़ने के बाद चकमा देकर विदेश गए पति ने फोन पर ही पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस कार्रवाही में जुटी है।

    रेहड़ (बिजनौर) थाना क्षेत्र के ग्राम भगतावाला निवासी जाकिर के पुत्र मौ. हारुन की शादी बीती 15 अगस्त को नई बस्ती निवासी इरम पुत्री मौ. असलम से हुई थी। शादी में पति व ससुराल पक्ष को पांच लाख रुपए नगद दिए थे। आरोप है कि ससुरालयों ने दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित किया। उन्होंने उसके पेट पर लात मार कर एक माह का गर्भ गिरा दिया।

    आरोप है कि कार्यवाही के डर से उसका पति उसे बिना बताए विदेश चला गया तथा वहां जाकर फोन पर उसे तलाक दे दिया। मामले में पीड़िता इरम ने थानाध्यक्ष रेहड़ को तहरीर देकर कार्रवाही की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि काउंसलिंग के उपरांत मामले में कार्यवाही की जाएगी।