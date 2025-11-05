ये कैसा इंसाफ? घरवाली की जगह, बाहरवाली का साथ दे रहा परिवार, गर्भवती महिला के गंभीर आरोप

संस जागरण, काशीपुर । एक महिला ने अपने पति, ससुराल पक्ष और पति की कथित प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली काशीपुर में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरु कर दी है।



छीना फार्म निवासी रमनदीप कौर की तहरीर के अनुसार उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले गुरमेज सिंह उर्फ विक्की निवासी करघटियाफार्म, सितारगंज से हुई थी और उनके दो छोटी बेटियां हैं। रमनदीप कौर ने आरोप लगाया है कि उनके पति पिछले चार माह से उनके साथ मारपीट कर उन्हें परेशान कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति गुरमेज सिंह के संबंध प्रीती सिंह नामक अन्य लड़की से हैं। पति ने तीन दिन पहले मारपीट कर पीड़िता को दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और प्रीती सिंह के साथ चला गया है। पीड़िता ने बताया कि वह वर्तमान में चार माह की गर्भवती है। पति उन्हें कोई खर्चा नहीं दे रहा है, जिसके कारण मकान का चार माह का किराया 40,000 रुपए बकाया है।

आरोप है कि पति और उसके ससुराल वाले सास रंजीत कौर, जेठ नवतेज सिंह, ननद रमनदीप कौर और अमनदीप कौर पति का साथ देते हैं। साथ ही प्रीती सिंह की माता भावना, भाई सूरज, मौसी सपना और मौसा यश भी पति को उसके घर आने से रोकते हैं और कथित रूप से पति की सारी कमाई ले लेते हैं।