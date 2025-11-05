Language
    ये कैसा इंसाफ? घरवाली की जगह, बाहरवाली का साथ दे रहा परिवार, गर्भवती महिला के गंभीर आरोप

    By Abhishek Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:23 PM (IST)

    एक गर्भवती महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे 'बाहरवाली' का साथ दे रहे हैं और उसे न्याय नहीं मिल रहा। महिला का कहना है कि परिवार वाले भी उसका समर्थन नहीं कर रहे, जिससे वह अकेली पड़ गई है। उसने प्रशासन से हस्तक्षेप करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

    पुलिस ने मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरु कर दी है।

    संस जागरण, काशीपुर । एक महिला ने अपने पति, ससुराल पक्ष और पति की कथित प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली काशीपुर में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरु कर दी है।

    छीना फार्म निवासी रमनदीप कौर की तहरीर के अनुसार उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले गुरमेज सिंह उर्फ विक्की निवासी करघटियाफार्म, सितारगंज से हुई थी और उनके दो छोटी बेटियां हैं। रमनदीप कौर ने आरोप लगाया है कि उनके पति पिछले चार माह से उनके साथ मारपीट कर उन्हें परेशान कर रहे हैं।

    पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति गुरमेज सिंह के संबंध प्रीती सिंह नामक अन्य लड़की से हैं। पति ने तीन दिन पहले मारपीट कर पीड़िता को दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और प्रीती सिंह के साथ चला गया है। पीड़िता ने बताया कि वह वर्तमान में चार माह की गर्भवती है। पति उन्हें कोई खर्चा नहीं दे रहा है, जिसके कारण मकान का चार माह का किराया 40,000 रुपए बकाया है।

    आरोप है कि पति और उसके ससुराल वाले सास रंजीत कौर, जेठ नवतेज सिंह, ननद रमनदीप कौर और अमनदीप कौर पति का साथ देते हैं। साथ ही प्रीती सिंह की माता भावना, भाई सूरज, मौसी सपना और मौसा यश भी पति को उसके घर आने से रोकते हैं और कथित रूप से पति की सारी कमाई ले लेते हैं।

    आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल वाले उससे कहते हैं कि वह अपने माता-पिता से एक मकान और एक स्कार्पियो गाड़ी लेकर आए, तभी उसे घर में रखा जाएगा। ऐसा न करने पर पति ने प्रीती सिंह से शादी करने की धमकी दी है। पीड़िता ने पुलिस से अपने पति और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने आरोपितों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच शुरु कर दी है।