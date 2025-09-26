रुद्रपुर: रोडवेज स्टेशन पर पति ने पत्नी से की मारपीट, साथियों के साथ अगवा करने की भी की कोशिश

रुद्रपुर रोडवेज स्टेशन पर किच्छा की एक महिला से उसके पति ने मारपीट की और अपहरण करने की कोशिश की। महिला का पति शिवम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गालीगलौज करते हुए मारपीट की। महिला ने शोर मचाया तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने शिवम और साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रोडवेज स्टेशन पर किच्छा निवासी महिला से उसके पति ने मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान अपने साथियों के साथ अगवा करने का प्रयास किया। शोर होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पकड़कर कोतवाली ले गई। साथ ही पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पति समेत अन्य पर प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

आवास विकास किच्छा निवासी वैशाली ने बताया कि उसका अपने पति मोहल्ला बागवान मैनपुरी यूपी निवासी शिवम कुमार से विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 23 सितंबर को वह अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे। वहां से कुछ सामान अपने रुद्रपुर निवासी ताऊ के लिए भी लाए थे। जिसे पहुंचाने के लिए वह रुद्रपुर आई हुई थी।

रात को जब वह अपने घर किच्छा जाने के लिए रुद्रपुर बस स्टेशन पर पहुंची तो उसका पति शिवम अपने चार-पांच साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान शिवम ने उससे गालीगलौज करते हुए मारपीट की। साथ ही जबरन अगवा करने का प्रयास किया। इस पर उसने शोर मचाया।

शोर सुनकर चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मी पहुंचे और उसे छुड़ाया। साथ ही उन्हें कोतवाली ले आए। वैशाली का आरोप है कि शिवम न्यायालय में भी पूर्व में उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे चुका है। उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।