नवरात्र में शक्ति की भक्ति में डूबा रहा देश, देवभूमि में मासूम से दरिंदगी और हत्या का पर्दाफाश; पांच गिरफ्तार

रुद्रपुर में नवरात्र के दौरान काशीपुर में एक दर्दनाक घटना का खुलासा हुआ है। एक मानसिक रूप से कमजोर 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। एजेंट के बहकावे में आकर परिवार काशीपुर आया था जहाँ यह भयावह घटना हुई।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नवरात्र में शक्ति की भक्ति और आराधना में पूरा देश डूबा हुआ है। नवमी में जगह-जगह कन्या पूजन किया गया। लेकिन इस बीच काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में हैवानों ने एक मासूम बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बनाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

वारदात को अंजाम देने वाले दो महिला समेत पांच आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि छठे आरोपित की तलाश में पुलिस लगी हुई है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि शेरकोट, जनपद बिजनौर का परिवार एक एजेंट के बहकावे में आकर काम की तलाश में काशीपुर आ गया या था। एजेंट ने परिवार को यहां रहने का इंतजाम कराया।

संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई बेटी इसी दौरान उनकी 15 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटी 10 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जिस पर स्वजन ने खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली। इस बीच जब उसकी मां ने एजेंट से पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा तो उसने सत्यापन न होने पर उस पर ही कार्रवाई की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। इस पर महिला और उसके स्वजन उसकी खोजबीन करते रहे। सोमवार को महिला एक पुलिस कर्मी से टकरा गई।

जब पुलिस कर्मी ने उसे परेशान देखकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पुत्री गायब है। इसके बाद वह उसे लेकर कुंडा थानाध्यक्ष के पास ले गया। थानाध्यक्ष ने महिला की बात सुनी और उसके बाद एजेंट इमरान को पूछताछ के लिए बुला लिया। इमरान ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मीनाक्षी के साथ मिलकर उसे इस्लाम के पास भेज दिया था। इस्लाम ने उसे असगर उर्फ नन्हे के पास भेज दिया। तीन दिन तक वह असगर के घर रहीं, जहां उसने उससे दुष्कर्म किया। बाद में उसकी हालत खराब हुई तो उसने किशोरी को शीला के घर भेज दिया।