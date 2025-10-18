उत्तराखंंड में पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्राली को मारी टक्कर, 4 मजदूरों की मौत; दीवाली मनाने जा रहे थे लोग

जागरण संवाददाता, नानकमत्ता/खटीमा । नानकसागर डैम के पास मुर्गियों से लदे पिकअप वाहन ने सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली को जबर्दस्त टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर-ट्राली में सवार ठेकेदार समेत चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं, तीनों घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छह मजदूर संभल जिले व ठेकेदार अमरोहा का रहने वाला था। सभी दिवाली मनाने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली में बैठकर अपने घर जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संभल जिले के हसनगढ़ निवासी गुरुमुख (17) पुत्र राजेंद्र, शीशपाल (22) पुत्र महावीर, जयवीर (30) पुत्र धर्मेंद्र, जयवीर (31) पुत्र श्यामलाल, पुरुषोत्तम पुत्र रामपाल ग्राम सड़ासड़िया में ठेकेदार अमरोहा निवासी अखिलेश (26) पुत्र अंत राम के अधीन बिजली की केबल बिछाने का काम करते थे। शनिवार सुबह सभी मजदूर ठेकेदार अखिलेश के ट्रैक्टर-ट्राली से दिवाली मानने के लिए अपने घर जा रहे थे। ट्रैक्टर शीशपाल चला रहा था। प्रतापपुर पुलिस चौकी से करीब तीन सौ मीटर आगे मोड पर सामने से तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर-ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई।

दुर्घटना इतनी जबर्दस्त थी कि ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। घटना में सातों गंभीर रूप से घायल रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची प्रतापपुर पुलिस ने 108, एनएच की एंबुलेंस व 112 नंबर वाहन को फोन कर बुलाया और सातों को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ठेकेदार अखिलेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि गुरुमुख व जयवीर पुत्र श्यामलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। शीशपाल की हालत गंभीर होने पर उसे हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया। 108 एंबुलेंस से हल्द्वानी ले जाते समय शीशपाल की सितारगंज में मौत हो गई। वहीं, जयपाल पुत्र धर्मेंद्र, प्रदीप व पुरुषोत्तम का अस्पताल में इलाज चल रहा है।