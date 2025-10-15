Language
    हिंदू बन लड़की को फंसाया, गलत इरादे से ले गया होटल; हिंदूवादी संगठन को लगी भनक हुआ बवाल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:03 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया और होटल ले गया। हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में युवक ने किच्छा का निवासी होने और दूसरे धर्म का होने की बात कबूली। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि ऐसे 'लव जिहादियों' को बख्शा नहीं जाएगा।

    Hero Image

    पुलिस आरोपित युवक को कोतवाली ले आई। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने धर्म छिपाते हुए हिन्दू लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाया और उसे लेकर होटल पहुंच गया। इधर हिंदूवादी संगठन को भनक लगते ही मौके पर पहुंच हंगामा किया। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आरोपित युवक को कोतवाली ले आई। पूछताछ कर रही है।

    जनता स्कूल रोड स्थित होटल हेवेन में मंगलवार की शाम हंगामा हो गया। एक युवक और युवती को गौ रक्षा दल और अन्य हिंदूवादी संगठन ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने हिंदू लड़की को अपना धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया और उसे होटल लेकर पहुंचा।

    इसकी जानकारी मिलने पर गौ रक्षा दल के विराट आर्या, भाजपा नेता प्रीत ग्रोवर सहित अन्य पहुंच गए। उन्होंने होटल में दी गई आईडी की जांच की तो हिंदू नाम से निकली। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुद को दूसरे धर्म से किच्छा निवासी बताया।

    बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी जान पहचान युवती के पार्लर में काम करते वक्त हुई थी। युवक ने शुरू से अपनी पहचान ठाकुर घराने की बताई और उसी नाम से आधार कार्ड भी बनवाया था । जिससे वह झांसे में आ गई। इधर सूचना पर मौके पर सी नवीन बुधनी सहित अन्य पुलिस कुर्मी पहुंच गए और आरोपित युवक को कोतवाली ले आए।

    युवती को पूछताछ के बाद उसकी मां के हवाले कर दिया गया। फोन पर घटना की सूचना विधायक शिव अरोरा को दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ऐसे लव जिहादियों को बक्सा नहीं जाएगा।