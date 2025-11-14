Language
    Rudrapur News: संदिग्ध हालात में हैला इंफ्रा मार्केट फैक्ट्री कर्मी की मौत, हत्या की आशंका

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    रूद्रपुर के हैला इंफ्रा मार्केट फैक्ट्री में एक कर्मचारी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।

    कंपनी के बिजली पैनल रूम में मिली लाश। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। संदिग्ध हालात में हैला इंफ्रा मार्केट कंपनी कर्मी की मौत हो गई। उसकी लाश कंपनी के बिजली पैनल रूम में मिली। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। स्वजन ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि उसके मुंह और सिर पर चोट के निशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी।

    मूलरूप से ग्राम गौनेरी थाना जहानाबाद पीलीभीत और हाल भदईपुरा निवासी 50 वर्षीय हरीश शंकर गंगवार पुत्र छवी नाथ सेक्टर नौ, प्लाट एक स्थित हैला इंफ्रा मार्केट कंपनी में लिफ्टर चालक पद पर तैनात था। वह पत्नी हीरा कली और 12 साल के पुत्र विशाल के साथ रहता था। जबकि बड़ी पुत्री पूजा का विवाह हो चुका है और वह उनके ही मकान में पति भूपेंद्र के साथ किराए में रहती है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात वह 10 बजे डयूटी पर आया। सुबह सात बजे तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो स्वजन ने उसके मोबाइल पर काल की। कई बार नंबर डायल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इस पर हरीश शंकर का दामाद भूपेेंद्र और साला घनश्याम कंपनी पहुंचे। जहां सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वह सुबह छह बजे ही जा चुका है।

    काफी खोजबीन के बाद भी जब हरीश शंकर गंगवार का कुछ पता नहीं चला तो वह सुबह साढ़े आठ बजे के आसपास फैक्ट्री पहुंचे और उनकी तलाश की। इस दौरान कंपनी के बिजली पैनल रूम में उसकी लाश मिली। यह देख उन्होंने मामले की जानकारी स्वजन को दी। जिसके बाद स्वजन और तमाम लोग कंपनी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश शंकर गंगवार की हत्या की गई है। उसके मुंह और सिर पर चोट के निशान है। बाद में सूचना पर सिडकुल चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और जानकारी ली। बाद में पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। सिडकुल चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी।


    काल किया तो कोई कर रहा था कट
    रुद्रपुर: स्वजन के अनुसार सुबह छह बजे तक जब हरीश शंकर गंगवार घर नहीं पहुंचा तो उसे मोबाइल पर काल किया। इस दौरान कोई काल कट कर रहा था। जिसके बाद स्वजन कंपनी पहुंचे तो गार्ड ने बताया कि वह सुबह छह बजे ही आउट हो चुके है। जिसके बाद उनकी लाश कंपनी परिसर में मिली। इस पर स्वजन ने उसकी हत्या की आशंका जताई। कहा कि उनकी हत्या की गई है।

    पत्नी और पुत्री का रो-रोकर बुरा हाल, हुए बेहोश
    रुद्रपुर: हरीश शंकर गंगवार की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी हीरा कली और पुत्री पूजा के साथ ही अन्य स्वजन भी कंपनी पहुंच गई। जहां उसकी लाश देखकर स्वजन में कोहराम मच गया। जबकि पत्नी और पूजा का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार बार बेहोश हो रहे है। जिस पर उन्हें साथ आई महिलाओं ने जैसे तैसे पानी पिलाया और होश में लाए।

    सुबह उठाने को आवाज दी लेकिन नहीं उठा हरीश शंकर
    रुद्रपुर: पुलिस के अनुसार रात को हरीश शंकर गंगवार साथी कर्मचारी बगवाड़ा निवासी रिंपल सिंह के साथ बिजली पैनल रूम में सो गया था। पूछताछ में रिंपल ने बताया कि दोनोें की नाइट डयूटी थी। रात 12 बजे उसने बताया कि वह दवा खाकर आया है और उसे नींद आ रही है। जिसके बाद हरीश शंकर गंगवार बिजली पैनल रूम में फर्श में सो गया। जबकि वह टेबल पर सो गया। सुबह साढ़े पांच बजे जब वह उठा तो घर जाने के लिए उसने हरीश शंकर गंगवार को कई बार आवाज लगाई लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद वह चला गया।

     

    घटना दुखद है। हरीश की डयूटी दूसरी जगह थी। रात को हरीश कंपनी के बिजली पैनल रूम में सो गया था। सुबह उसकी लाश मिली है। स्वजन की हर संभव मदद की जाएगी। पुलिस का सहयोग किया जा रहा है। कंपनी में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस चेक कर रही है।
    अजय तिवारी, एडवाइजर, हैला इंफ्रा मार्केट