हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान पर उमड़ेगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ , पुलिस ने की व्यापक तैयारियां

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर कल सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। मेला क्षेत्र को दो सुपर जोन, 14 जोन और 44 सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की तैनाती की गई है।

रविवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में एसपी ट्रैफिक/क्राइम निशा यादव और एसपी सिटी दीपक सिंह ने स्नान पर्व ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया। पुलिसकर्मियों को आपसी समन्वय बनाए रखने, महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल साझा करने और ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। हरकी पैड़ी और प्रमुख स्नान घाटों पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में श्रद्धालुओं को वैकल्पिक घाटों की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

घाटों पर सो रहे श्रद्धालुओं को स्नान पर्व के दिन सुबह दो बजे जगाकर घाट खाली कराए जाएंगे, ताकि अन्य श्रद्धालुओं को स्नान में असुविधा न हो। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, प्रमुख घाटों और संवेदनशील स्थानों पर एंटी सबोटाज चेकिंग की जाएगी।