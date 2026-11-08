हरिद्वार अर्धकुंभ: अस्थायी पुलों पर 9 करोड़ के खर्च पर उठे सवाल, पुराने पिलर मौजूद होने के बाद कैसे हुआ इतना खर्च

शैलेंद्र गोदियाल, जागरण, हरिद्वार। अर्धकुंभ की तैयारियों में हरकी पैड़ी पर बने तीन अस्थायी पुलों के नाम पर बजट का अजब गणित सामने आया है। तीनों पुलों की स्थापना, मरम्मत, रखरखाव और मेला समाप्त होने के बाद हटाने के लिए 7.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके बाद इन्हीं तीन पुलों के पिलर की मरम्मत के लिए 33 लाख और अस्थायी रैम्प निर्माण के लिए 1.39 करोड़ रुपये की अलग-अलग स्वीकृति दी गई है। इस तरह तीन अस्थायी पुलों पर कुल 9.03 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस पूरी योजना पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि तीनों अस्थायी पुलों के पिलर का निर्माण वर्ष 2004 में किया गया था। वहीं, पुल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले गार्डर और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद भी पहले ही की जा चुकी है।

इनका इस्तेमाल कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान अस्थायी पुल तैयार करने में किया जाता रहा है। मेला समाप्त होने के बाद गार्डर और अन्य निर्माण सामग्री को लालजीवाला में सुरक्षित रख दिया जाता है, ताकि अगले आयोजन में इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके।

ऐसे में जब पुलों के पिलर पहले से मौजूद हैं और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री भी उपलब्ध है तो फिर 7.31 करोड़ रुपये का बजट आखिर किन कार्यों पर खर्च किया जाएगा? हैरानी की बात यह है कि तीनों अस्थायी पुलों की स्थापना, मरम्मत और रखरखाव के लिए 14 अक्टूबर 2025 को जारी शासनादेश में 7.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद इन्हीं पुलों के पिलरों की मरम्मत के लिए 27 मार्च 2026 को जारी शासनादेश में 33 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इसी तरह पुलों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए अस्थायी रैम्प निर्माण के नाम पर 27 मार्च 2026 को 1.39 करोड़ रुपये का बजट भी अलग से मंजूर किया गया है।