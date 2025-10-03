किराने की दुकान में दिनदहाड़े 25 हजार की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

टनकपुर रोड खटीमा में एक किराने की दुकान से दिनदहाड़े 25 हजार रुपये की चोरी हो गई। दो उचक्के दुकान में घुसकर गल्ले से नकदी निकालकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, खटीमा। टनकपुर रोड स्थित एक किराने की दुकान के गल्ले से दो उचक्कों ने दिन-दहाड़े 25 हजार की नकदी निकाल ली, जिसके बाद वह मौके से भाग निकले। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने इसकी तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

वार्ड पांच निवासी परविंदर सिंह की टनकपुर रोड पर किराने की दुकान है। दुकान के ऊपर ही उनका मकान है। बुधवार की देर शाम वह अपनी पुत्री को दुकान में बैठाकर किसी काम से मकान में गए। इसी दौरान दो उचक्के दुकान पर आए। जिन्होंने उनकी पुत्री से सामान मांगा।

इसी दौरान आरोपितों ने गल्ले में रखी 25 हजार रुपये की नकदी निकाल ली। कुछ देर बाद जब वह दुकान पर पहुंचे तो देखा कि गल्ले में रखी नकदी गायब थी। इसके बाद उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो उसमें दो संदिग्ध गल्ले से नकदी निकालते हुए दिखाई दिए।