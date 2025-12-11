जागरण संवाददाता, खटीमा। जूनियर हाईस्कूल सड़ासड़िया में नियुक्त चार शिक्षकों में से बारी-बारी से एक शिक्षक अवकाश पर रहता है। इसमें एक स्कूल आता है तो दूसरा अवकाश पर चला जाता है। यह क्रम पिछले दो माह से लगातार चल रहा है। हैरत की बात है कि विभागीय उच्चाधिकारियों को अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी।

गुरुवार को एसडीएम ने जब विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तो मामला सामने आया। इस पर एसडीएम ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य शिक्षाधिकारी को अवगत कराने के निर्देश दिए। वहीं प्राथमिक विद्यालय सड़ासड़िया में एक शिक्षिका निजी रूप से तैनात पाई गई, जिसकी जांच के लिए एसडीएम ने खंड शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया।

एसडीएम तुषार सैनी गुरुवार को तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाण के साथ पहले जूनियर हाईस्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, जिसमें पता चला कि विद्यालय में तैनात चार में से तीन शिक्षक ड्यूटी पर रहते हैं, जबकि एक शिक्षक मेडिकल अवकाश पर रहता है। चारों शिक्षक बारी-बारी से मेडिकल अवकाश ले रहे थे।

इसमें एक शिक्षक आता ताे दूसरा अवकाश पर चला जाता। पिछले दो महीना से यह क्रम चल रहा था। इस पर एसडीएम ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को सूचित करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पता चला कि विद्यालय में निजी रूप से एक शिक्षिका को रखा गया है। वह किस खर्च पर रखी गई है एवं उसकी सैलरी किसके द्वारा दी जाती है और किस आधार पर दी जाती है। इसकी जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।

आंगनबाड़ी केंद्र में भी मिली खामियां, दुरुस्त करने के निर्देश खटीमा : एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां जांच-पड़ताल में पता चला कि प्रतिदिन दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ का मैन्यू नहीं लगाया गया था। एसडीएम ने मैन्यू लगाने, मिड-डे-मील की रसोई में साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने, आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध पौष्टिक आहार को जल्द से जल्द वितरित करने के भी निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि यदि समय पर पौष्टिक आहार का वितरण नहीं किया गया तो वह एक्सपायर हो जाएगा।