ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में छठ पूजा की झालर से करंट लगने से छात्र की दुखद मौत

जासं, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। छठ पूजा की सजावट के लिए लगाई गई बिजली की झालर की चपेट में आने से आठवीं कक्षा के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, गदरपुर के ग्राम नंदपुर निवासी दिलीप कुमार मजदूरी का परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके चार पुत्र हैं। रविवार सुबह उनका कक्षा आठ में पढ़ने वाला 14 वर्षीय पुत्र नितिक घर से कुछ दूरी पर स्थित छठ घाट पर गया हुआ था।