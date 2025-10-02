काशीपुर में एक युवक ने टेस्ट ड्राइव के बहाने एक फार्च्यूनर कार चुरा ली। उसने कार मालिक के बेटे को पानी लाने भेजकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने घेराबंदी की जिससे आरोपी बैरियर तोड़कर भागा और कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार बरामद कर ली है और आरोपी की तलाश जारी है। जांच में पता चला कि आरोपी ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था।

जासं, काशीपुर। शहर में कार चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रामनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी फार्च्यूनर कार बेचने के लिए ओएलएक्स वेबसाइट पर विज्ञापन डाला था। इसी विज्ञापन के जरिए एक युवक उनसे संपर्क में आया और कार खरीदने की इच्छा जताई। वह रामनगर से काशीपुर पहुंचा और टेस्ट ड्राइव की मांग की। कार मालिक ने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया।

बताया जा रहा है कि कार चलाते हुए युवक ने कुछ किलोमीटर बाद अचानक गाड़ी में तकनीकी खराबी आने की बात कही। जब कार मालिक के बेटे ने जांच की तो सब सही मिला। इसी दौरान युवक ने प्यास लगने का बहाना बनाकर उसे पानी लेने भेज दिया। जैसे ही बेटा पानी लाने उतरा, आरोपी युवक कार लेकर फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पिरूमद्वारा पुलिस चौकी को सतर्क किया गया। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी प्रतापपुर बैरियर पर पहुंचा, जहां उसने बैरियर तोड़ दिया और आगे चल रही एक कार को टक्कर मार दी। घेराबंदी बढ़ते देख आरोपी फार्च्यूनर छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने पहले से ही फर्जी पहचान बताकर संपर्क साधा था।