    टेस्ट ड्राइव के बहाने युवक फॉर्च्यूनर लेकर फरार, घेराबंदी में कार छोड़ भागा

    By abhay pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:02 AM (IST)

    काशीपुर में एक चौंकाने वाली घटना में एक युवक टेस्ट ड्राइव के बहाने एक फार्च्यूनर कार लेकर भाग गया। उसने कार मालिक के बेटे को पानी लाने भेजकर गाड़ी चुराई। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी बैरियर तोड़कर फरार हो गया लेकिन कार छोड़ गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और मान रही है कि वह किसी संगठित गिरोह का सदस्य हो सकता है।

    टेस्ट ड्राइव के बहाने युवक फॉर्च्यूनर लेकर फरार, घेराबंदी में कार छोड़ भागा

    जागरण संवाददाताा, काशीपुर। शहर में कार चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रामनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी फार्च्यूनर कार बेचने के लिए ओएलएक्स वेबसाइट पर विज्ञापन डाला था। इसी विज्ञापन के जरिए एक युवक उनसे संपर्क में आया और कार खरीदने की इच्छा जताई। वह रामनगर से काशीपुर पहुंचा और टेस्ट ड्राइव की मांग की। कार मालिक ने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया।

    बताया जा रहा है कि कार चलाते हुए युवक ने कुछ किलोमीटर बाद अचानक गाड़ी में तकनीकी खराबी आने की बात कही। जब कार मालिक के बेटे ने जांच की तो सब सही मिला। इसी दौरान युवक ने प्यास लगने का बहाना बनाकर उसे पानी लेने भेज दिया। जैसे ही बेटा पानी लाने उतरा, आरोपी युवक कार लेकर फरार हो गया।

    घटना की सूचना मिलते ही पिरूमद्वारा पुलिस चौकी को सतर्क किया गया। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी प्रतापपुर बैरियर पर पहुंचा, जहां उसने बैरियर तोड़ दिया और आगे चल रही एक कार को टक्कर मार दी। घेराबंदी बढ़ते देख आरोपी फार्च्यूनर छोड़ मौके से फरार हो गया।

    पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने पहले से ही फर्जी पहचान बताकर संपर्क साधा था। पुलिस शक जता रही है कि आरोपी किसी संगठित गैंग से जुड़ा हो सकता है, जो आनलाइन प्लेटफार्म के जरिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता है।

    फिलहाल पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाकर आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। इस वारदात ने आनलाइन खरीद-फरोख्त में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।