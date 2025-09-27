कुमाऊं जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। फ्लाई बिग कंपनी ने तकनीकी कारणों से 25 अक्टूबर तक पंतनगर से अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होगी खासकर त्योहारों के मौसम में। अब पिथौरागढ़ से देहरादून जाने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी। कर्मचारियों ने कंपनी पर ईपीएफ का भुगतान न करने का आरोप भी लगाया है।

संसू जागरण, पंतनगर । पंतनगर-देहरादून वाया पिथौरागढ़ हवाई सेवा भी लड़खड़ा गई है। फ्लाई बिग कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल भेज कर 25 अक्टूबर तक पंतनगर में फ्लाई बिग की सभी उड़ानों की सेवा रद करने की सूचना दी है। त्योहार के समय उड़ान रद होने से यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। उड़ान रद करने के पीछे तकनीकी कारण बताया गया है।

फ्लाईबिग कंपनी ने 26 फरवरी 2024 को पूर्व क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत अपने 19 सीटर विमान एस-9304 का देहरादून- पंतनगर वाया पिथौरागढ़ हवाई सेवा का संचालन शुरू किया था। इस सेवा में पंतनगर से पिथौरागढ़ 25 मिनट, पिथौरागढ़ से देहरादून 55 मिनट का समय लग रहा था। फ्लाईबिग कंपनी ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए शनिवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल भेज कर 25 अक्टूबर तक फ्लाइट की सेवा रद करने की सूचना दी है।

इधर, सेवा बंद होने से कुमाऊं आने-जाने वाले पर्यटकों व आम यात्रियों को निराश होना पड़ेगा। यात्रियों को कुमाऊं भ्रमण के लिए पंतनगर से पिथौरागढ़ की फ्लाइट काफी कम समय में पहुंचा देती थी। जिससे यात्रियों के समय में काफी बचत होती थी। अब पिथौरागढ़ से देहरादून जाने वाले यात्रियों को रोड मार्ग से अपना सफर तय करना पड़ेगा।

फ्लाई बिग कंपनी की तरफ से शनिवार को मेल प्राप्त हुआ है। जिसमें सूचित किया गया है कि 27 अक्टूबर से पंतनगर की फ्लाइट बिग सेवा को तकनीकी कारण से बंद किया जा रहा है। - अनूप गुप्ता, प्रभारी निदेशक, पंतनगर एयरपोर्ट कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाया ईपीएफ न भरने का आरोप पंतनगर : पंतनगर एयरपोर्ट पर फ्लाई बिग में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने नाम न छापने के शर्त पर फ्लाई बिग कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जुलाई 2024 से अभी तक कंपनी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर कार्य कर रहे फ्लाई बिग कर्मचारी के वेतन से काटे गए भविष्य निधि का भुगतान ईपीएफ को नहीं किया है।