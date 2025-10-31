जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। कल्याणी नदी किनारे मिले भ्रूण को अभी दो माह भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में तीनपानी डैम के पास पांच माह का भ्रूण मिल गया। इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन भ्रूण को फेंकने वाले का कुछ पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रांजिट कैंप के तीनपानी डैम स्थित नदी किनारे छठ पूजा स्थल है। गुरुवार देर रात किसी ने छठ पूजा स्थल पर एक पांच माह का भ्रूण फेंक दिया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर भ्रूण पर पड़ी तो लोग एकत्र होने लगे। देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। इस पर किसी ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष मोहन पांडे पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एकत्र लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई भ्रूण फेंकने वाले के संबंध में बता नहीं पाया। बाद में पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में ले लिया। साथ ही भ्रूण फेंकने वाले की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।