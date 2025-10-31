रुद्रपुर में कल्याणी नदी किनारे मिला पांच माह का भ्रूण, मचा हड़कंप
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में तीनपानी डैम के पास पांच माह का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने छठ पूजा स्थल के पास भ्रूण देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि भ्रूण फेंकने वाले का पता लगाया जा सके।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। कल्याणी नदी किनारे मिले भ्रूण को अभी दो माह भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में तीनपानी डैम के पास पांच माह का भ्रूण मिल गया। इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन भ्रूण को फेंकने वाले का कुछ पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
ट्रांजिट कैंप के तीनपानी डैम स्थित नदी किनारे छठ पूजा स्थल है। गुरुवार देर रात किसी ने छठ पूजा स्थल पर एक पांच माह का भ्रूण फेंक दिया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर भ्रूण पर पड़ी तो लोग एकत्र होने लगे। देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। इस पर किसी ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष मोहन पांडे पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एकत्र लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई भ्रूण फेंकने वाले के संबंध में बता नहीं पाया। बाद में पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में ले लिया। साथ ही भ्रूण फेंकने वाले की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।
थानाध्यक्ष मोहन पांडे ने बताया कि पांच माह का भ्रूण फेंका गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, जल्द ही पता लगा लिया जाएगा कि भ्रूण किसने फेंका है।
