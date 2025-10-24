Language
    रुद्रपुर में टीवीएस शोरूम के गोदाम में लगी आग, कई वाहन जलकर राख

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:03 PM (IST)

    रुद्रपुर में दशमेश टीवीएस शोरूम के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कई वाहन जलकर राख हो गए। दीपावली के कारण गोदाम में बड़ी संख्या में बाइकें रखी हुई थीं। दमकल की गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    Hero Image

    आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अज्ञात कारणों के चलते काशीपुर रोड पर दशमेश टीवीएस शोरूम के गोदाम में आग लग गई। इससे कई वाहन जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंचे दमकल के चार से अधिक वाहनों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

    गदरपुर निवासी गुरप्रीत सिंह का काशीपुर रोड पर दशमेश टीवीएस शोरूम है। शोरूम के पीछे वाहनों का गोदाम है। दीपावली पर्व के चलते सैकड़ों की मात्रा में बाइक गोदाम में रखी हुई थी। गुरुवार रात को शोरूम बंद हुआ तो गुरप्रीत सिंह समेत अन्य स्टाफ के लोग घर चले गए। शुक्रवार सुबह अचानक शोरूम के पीछे गोदाम से धुंआ उठता देखकर आसपास के लोगों ने सूचना गुरप्रीत सिंह और फायर विभाग को दी।

    इसका पता चलते ही सीएफओ इशान कटारिया, एफएसओ महेश चंद्र की अगुवाई में फायर के चार वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद गोदाम में लगे आग पर काबू पाया गया। गोदाम स्वामी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीएफओ इशान कटारिया ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, साथ ही आग से हुए नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है।