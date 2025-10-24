रुद्रपुर में टीवीएस शोरूम के गोदाम में लगी आग, कई वाहन जलकर राख

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अज्ञात कारणों के चलते काशीपुर रोड पर दशमेश टीवीएस शोरूम के गोदाम में आग लग गई। इससे कई वाहन जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंचे दमकल के चार से अधिक वाहनों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

गदरपुर निवासी गुरप्रीत सिंह का काशीपुर रोड पर दशमेश टीवीएस शोरूम है। शोरूम के पीछे वाहनों का गोदाम है। दीपावली पर्व के चलते सैकड़ों की मात्रा में बाइक गोदाम में रखी हुई थी। गुरुवार रात को शोरूम बंद हुआ तो गुरप्रीत सिंह समेत अन्य स्टाफ के लोग घर चले गए। शुक्रवार सुबह अचानक शोरूम के पीछे गोदाम से धुंआ उठता देखकर आसपास के लोगों ने सूचना गुरप्रीत सिंह और फायर विभाग को दी।