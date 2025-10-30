आग से जलकर महिला टीचर की मौत, लेकिन जली कैसे...पता नहीं; हिरासत में केयर टेकर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । कौशल्या फेस दो में महिला शिक्षिका सुषमा पंत की मौत मामले में बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जिसमें महिला शिक्षिका की मौत आग से जलने के कारण बताई गई है। चिकित्सकों की टीम ने 70 प्रतिशत जलने से मृत्यु की पुष्टि की है। लेकिन आग कैसे लगी... यह सस्पेंस बना हुआ है। अब पुलिस और फारेंसिक टीम इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। फारेंसिंक टीम व पुलिस ने मृतका के कमरे से कुछ डायरी आदि कब्जे में लिए हैं।



मंगलवार की सुबह साढे ग्यारह बजे कौशल्या फेस दो निवासी सहायक अध्यापिका 53 वर्षीय सुषमा पंत का जला हुआ शव अपने ही मकान के अंदर मिला। घटना के बाद यूपी के आजमगढ़ निवासी केयरटेकर पर हत्या का आरोप लगा। घटना के बाद पुलिस ने लाेगों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था आैर केयर टेकर को हिरासत में रखा है।

घटना की सही जानकारी के लिए फारेंसिक टीम का सहारा लिया और मौत की वास्तविकता जानने के लिए बर्न एक्सपर्ट सहित कई डाक्टरों का एक पैनल तैयार किया। बुधवार की दोपहर वीडियोग्राफी के साथ शिक्षिका के शव का पोस्टमार्टम हुआ। जिसमें आग से जलने से मृत्यु होने की पुष्टि हुई। यह भी पता चला कि शिक्षिका एक गंभीर व लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी जिक्र था कि शिक्षिका बीमारी के कारण लगातार शारीरिक विवशता का भी सामना कर रही थी।



अब सवाल उठ रहा है कि सुषमा आग की चपेट में आई कैसे ? पुलिस के अनुसार कमरे में कोई ज्वलन पदार्थ नहीं मिला। अगर गैस चूल्हा जलाया था तो उस पर कुछ तो पकाने को रखा होगा? चूल्हे पर ऐसा भी कुछ नहीं मिला है। लिहाजा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर असंतुष्ट पुलिस व फारेंसिक टीम मामले की पड़ताल में जुटी है। सवाल उठता है कि यदि कमरे से कोई केमिकल, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला है, तो आग कैसे लगी ? महिला शिक्षक का खाना रोजाना बाहर से आता था। ऐसे में उसके घर पर कुछ बनाने का सवाल भी नहीं उठ रहा है। सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि फारेंसिक टीम संग उन्होंने मृतक के कमरे की छानबीन की। मौके से मोबाइल फोन, चार डायरी, कब्जे में लिया है। बेड का कुछ हिस्सा जला हुआ था। फारेंसिक टीम ने सैंपल लिए हैं।





इन सवालों का नहीं मिला जवाब - महिला जलकर मरी तो पका क्या रही थी, जबकि चूल्हा ज्यों का त्यों है ?

- चूल्हा भी शांत था आैर ज्वलनशीन पदार्थ भी कुछ नहीं था तो जली कैसे ?

- महिला का खाना भी बाहर से आता था।

- महिला गैस चूल्हे की चपेट में आई तो, घटना के बाद चूल्हे पर बर्तन, कुकिंग आइटम दूध, चाय आदि कुछ भी क्यों नहीं मिला?

- महिला का 70 प्रतिशत शरीर जल चुका था और बेड का एक कोना सिर्फ जला हुआ मिला। सवाल उठ रहा है कि महिला के ऊपर सीधे आग लगी या लगाई गई।

- यदि महिला ने स्वयं से आग लगाई, तब भी कोई कैमिकल आदि मौके से मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं मिला।