    Uttarakhand: खेत की मेढ़ को लेकर परिवार पर दो दिनों तक हमला, महिला समेत दंपती गंभीर घायल

    By Jeevan Singh Saini Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के वनगढ़ गोबरा गांव में खेत की मेढ़ को लेकर एक परिवार पर दो दिनों तक हमला किया गया, जिसमें एक महिला समेत दंपती गंभीर रूप ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बाजपुर । खेत की मेढ़ को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते ग्राम वनगढ़ गोबरा (नदी पार) में दबंगों ने एक परिवार पर दो दिनों तक जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद सात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

    ग्राम वनगढ़ गोबरा निवासी ज्ञानो कौर पत्नी बलविंदर सिंह ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि 10 दिसंबर की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच खेत की मेढ़ को लेकर विवाद के चलते गांव के ही कुछ लोग उनके घर पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। आरोप है कि हमलावर कुल्हाड़ी, गंडासी व कस्सी जैसे तेजधार हथियार लेकर आए थे। इस दौरान आरोपितों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया।

    पीड़िता के अनुसार, अगली सुबह 11 दिसंबर को करीब 10 बजे आरोपित दोबारा लाठी-डंडे व तेजधार हथियार लेकर घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए हमलावर हो गए। दोनों पति-पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। हमले में बलविंदर सिंह को गंभीर चोटें आईं, जिनका उपचार अभी जारी है।

    शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दंपती को बचाया। वहीं पुलिस ने तहरीर में नामजद गज्जन सिंह पुत्र जीत सिंह, अजय सिंह पुत्र छिंदर उर्फ सुखविंदर सिंह, बाबी पुत्र प्रेम सिंह, विजय सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह, जीत सिंह, राणो कौर पत्नी सुखविंदर सिंह, जशन सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह व अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।