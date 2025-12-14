Uttarakhand: खेत की मेढ़ को लेकर परिवार पर दो दिनों तक हमला, महिला समेत दंपती गंभीर घायल

संवाद सहयोगी, बाजपुर । खेत की मेढ़ को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते ग्राम वनगढ़ गोबरा (नदी पार) में दबंगों ने एक परिवार पर दो दिनों तक जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद सात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम वनगढ़ गोबरा निवासी ज्ञानो कौर पत्नी बलविंदर सिंह ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि 10 दिसंबर की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच खेत की मेढ़ को लेकर विवाद के चलते गांव के ही कुछ लोग उनके घर पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। आरोप है कि हमलावर कुल्हाड़ी, गंडासी व कस्सी जैसे तेजधार हथियार लेकर आए थे। इस दौरान आरोपितों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया।

पीड़िता के अनुसार, अगली सुबह 11 दिसंबर को करीब 10 बजे आरोपित दोबारा लाठी-डंडे व तेजधार हथियार लेकर घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए हमलावर हो गए। दोनों पति-पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। हमले में बलविंदर सिंह को गंभीर चोटें आईं, जिनका उपचार अभी जारी है।