रुद्रपुर में 31वीं वाहिनी पीएसी के पास हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी की मौत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। 31वीं वाहिनी पीएसी गेट के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

बेगमाबाद बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 22 वर्षीय भूपेंद्र पुत्र तुलाराम सिडकुल की अशोका लिलैंड कंपनी में काम करता है। शुक्रवार देर रात वह बाइक पर फैक्ट्री से घर की ओ जा रहा था। इसी बीच नैनीताल हाइवे पर 31वीं वाहिनी पीएसी गेट के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देख वहां से गुजर रहे वाहन चालक और राहगीर एकत्र हुए तो आरोपित चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया।