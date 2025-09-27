जीनियस ग्लोबल अकादमी में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व

संवाद सहयोगी, बाजपुर। जीनियस ग्लोबल अकादमी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरे का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आकर्षक नाट्य प्रस्तुति दी, जिनमें भगवान श्रीराम का वनवास, माता सीता हरण तथा रावण वध के दृश्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने।

विद्यालय परिसर में रावण दहन का दृश्य देखते ही सभी छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण और अभिभावक उत्साह से झूम उठे। पूरा वातावरण जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा।

इस अवसर पर निर्देशिका श्रीमती रेखा पासी ने अपने संबोधन में कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हमें इस पर्व से प्रेरणा लेकर सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्य योगेश सक्सेना, लेफ्टिनेंट अर्शदीप सिंह, थर्ड ऑफिसर अभिषेक राणा, रणजीत राणा, त्रिलोक सिंह, मोहम्मद आरिफ, रचना तिवारी सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। पूरे आयोजन में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया।