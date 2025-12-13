उत्तराखंड से बाहर नहीं गया डंपर, राजस्थान में हो गए तीन चालान

संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर। एक डंपर के राजस्थान में बिना गए ही वहां चालान होने का मामला सामने आया है। इससे परेशान डंपर मालिक ने कोतवाली बाजपुर पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित राजस्थान आरटीओ से संपर्क करने की सलाह दी है।

ग्राम मुंडिया मनी निवासी गुरमीत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह ने पुलिस को बताया कि वह जन्म से उत्तराखंड के ही निवासी हैं और कभी राजस्थान नहीं गए। उसके पास डंपर संख्या (यूके18/सीए7819) है, जो उत्तराखंड में विशेष रूप से जनपद ऊधम सिंह नगर क्षेत्र में ही संचालित होता है। दावा किया कि डंपर कभी भी माल लेकर राजस्थान नहीं गया है।

गुरमीत सिंह ने बताया कि जब वह अपने डंपर का टैक्स जमा करने आरटीओ कार्यालय काशीपुर गए, तो वहां उसके वाहन के नाम पर राजस्थान में तीन चालानों की जानकारी मिली। यह जानकारी मिलने के बाद वह भयभीत हो गया कि कहीं उसके वाहन नंबर का दुरुपयोग किसी फर्जी या आपराधिक घटना में तो नहीं किया जा रहा। डंपर मालिक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई।