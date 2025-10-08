Language
    रुद्रपुर साले ने जीजा पर किया जानलेवा हमला, बहन भी घायल

    By brijesh pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    रुद्रपुर में जीजा और साले के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि साले ने जीजा पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपसी समझौते की कोशिशें भी जारी हैं लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।

    बीच-बचाव करने आई बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। बस स्टेशन क्षेत्र में जीजा साले में लेनदेन के मामले को लेकर विवाद हो गया। विवाद को लेकर देर रात साले ने अपने ही जीजा पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

    रवींद्रनगर निवासी धीरज विश्वास पुत्र परितोष विश्वास का अपने जीजा राजेंद्र गोस्वामी पुत्र नारायण नाथ निवासी शिवनगर से लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार देर रात बस स्टेशन परिसर में दोनों के बीच कहासुनी बढ़ी और मामला मारपीट तक पहुंच गया।

    आरोप है कि धीरज ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर राजेंद्र गोस्वामी पर हमला कर दिया। हमले में राजेंद्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं। इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंची राजेंद्र की पत्नी सपना के चेहरे और पेट पर भी चोटें आईं। घायल दंपती को स्थानीय व्यक्ति की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सपना की नाक से खून बहने लगा था और उसका इमरजेंसी में उपचार किया गया।

    सूचना पर बाजार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में मेडिकल कराया और जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद कुछ रिश्तेदार मामले को आपसी समझौते से निपटाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल और आवश्यक कार्रवाई देर रात तक चलती रही। पुलिस अब आरोपित और उसके साथियों की तलाश में जुटी है।