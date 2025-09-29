द्रोणसागर में नवरात्र महोत्सव पर सुर और ताल की आकर्षक प्रस्तुतियां, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध
काशीपुर में नवरात्र महोत्सव के दौरान द्रोणसागर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सुर और ताल संस्था के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं जिनमें महिषासुर वध नृत्यनाटिका तबला जुगलबंदी और भक्तिमय गायन शामिल थे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दर्शकों ने तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।
जागरण संवाददाता, काशीपुर। नवरात्र महोत्सव के तहत सोमवार की शाम द्रोणसागर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। सुर और ताल संस्था के कलाकारों ने ऐसी मोहक प्रस्तुतियां दीं कि उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे।
कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले नृत्य समूह ने महिषासुर वध पर नृत्यनाटिका प्रस्तुत की। देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का सजीव मंचन देखकर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रस्तुति ने भक्तिमय माहौल बना दिया। इसके बाद सुर और ताल संस्था के कलाकार हरजिंदर सिंह ने तबले पर जबरदस्त जुगलबंदी प्रस्तुत की।
उनकी उंगलियों की थाप पर उपस्थित श्रोता थिरकने पर मजबूर हो गए। वहीं प्रज्ञा ने “पार करो मेरी नैया” पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने पूरे वातावरण को भक्ति और भावनाओं से सराबोर कर दिया। ठुमरी गायन में रेखा आर्य ने अपनी सधी हुई आवाज़ से श्रोताओं को रसविभोर किया।
इसके बाद अमीषा भारद्वाज ने “बरसन लागे बदरिया.” की सुरीली प्रस्तुति दी, जिसने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। नवरात्र महोत्सव के इस कार्यक्रम में शहर के कला-प्रेमियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। हर प्रस्तुति के बाद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।
इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दैनिक जागरण के महाप्रबंधक राघवेंद्र चड्ढा एवं हल्द्वानी यूनिट के संपादक विजय यादव व विज्ञापन प्रबंधक कुमाऊं विनय तिवारी व कांग्रेस एआइसीसी महासचिव अनुप शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मंच पर प्रस्तुतियों की झड़ी सी लग गई।
आयोजन समिति ने कहा कि नवरात्र महोत्सव के दौरान प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। मंगलवार को इस अवसर पर नवचेतना सांस्कृतिक समिति संरक्षक प्रमुख उद्योगपति योगेश कुमार जिंदल, केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई, प्रमोद अग्रवाल,अपूर्व मेहरोत्रा, डा नरेश मेहरोत्रा, कृष्ण कुमार अग्रवाल, एडवोकेट,विमल गुड़िया डा के. के अग्रवाल, डा एस.पी गुप्ता ,डा इला मेहरोत्रा, अनुपम शर्मा, प्रमोद तोमर, चक्रेश जैन, अनुज सेठ, अपूर्व जिंदल, महेंद्र लोहिया, अशोक सक्सेना, मुशर्रफ हुसैन, सरित चतुर्वेदी, संजय गुप्ता, पंकज पंत,प्रधानाचार्य बृजेश गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे।
