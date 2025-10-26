जागरण संवाददाता, खटीमा । झनकइया थाना क्षेत्रांतर्गत लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का आरोपित दूसरे दिन भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

बता दें कि खिलड़िया निवासी सिदारी प्रसाद शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण की कोशिश कर रहा था, जिस पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ धार्मिक पुस्तकें बरामद की। साथ ही प्रार्थना करा रहे लोगों को थाने लाकर पूछताछ की।