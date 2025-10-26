उत्तराखंड में चल रहा था मतांतरण का खेल, इस तरह किया गया लोगों का ब्रेन वॉश
उत्तराखंड के झनकइया क्षेत्र में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खिलड़िया निवासी सिदारी प्रसाद पर आरोप है कि उसने लोगों को बरगला कर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, जिसका हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, खटीमा । झनकइया थाना क्षेत्रांतर्गत लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का आरोपित दूसरे दिन भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
बता दें कि खिलड़िया निवासी सिदारी प्रसाद शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण की कोशिश कर रहा था, जिस पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ धार्मिक पुस्तकें बरामद की। साथ ही प्रार्थना करा रहे लोगों को थाने लाकर पूछताछ की।
इस मामले में पुलिस ने खिलड़िया निवासी सिदारी प्रसाद के विरुद्ध लोगों को बरगला कर मतांतरण के लिए प्रेरित करने व रुपये देने के आरोप में प्राथमिकी पंजीकृत की है। झनकइया थाने के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र गौरव ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक लक्ष्मण दत्त जोशी द्वारा की जा रही है। उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो आरोपित की तलाश में जुटी है।
