    सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने से शुरू हुआ विवाद, नानकमत्ता में गल्ला विक्रेता के बेटे की हत्या

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    नानकमत्ता में सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने से शुरू हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। हरीपुर सिद्धा गांव में आशीष विश्वास द्वारा एक महिला की फोटो वायरल करने पर, महिला के ससुर नितिन सिंह पूछताछ करने गए थे, जहाँ आशीष और उसके परिवार ने हमला कर दिया। नितिन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    आरोपित पिता-पुत्र फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, नानकमत्ता । सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने को लेकर हुए विवाद ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया। एक पक्ष ने सस्ते गल्ले विक्रेता के पुत्र पर सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी। इस हमले में एक महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    वहीं, मृतक की बहू की तहरीर पर पांच लोगों के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर तलाश शुरू कर दी गई है।हरीपुर सिद्धा निवासी सोनी पत्नी शंकर विश्वास ने थाने में दी तहरीर में बताया कि गांव के आशीष विश्वास ने सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल कर दी थी। इस बात को लेकर वह अपने ससुर नितिन सिंह उर्फ निक्कू, किरायेदार मंजीत सिंह और सास अनीता के साथ आशीष के घर पूछताछ करने पहुंची।

    आरोप है कि आशीष और उसके स्वजन पहले से ही हमला करने की नीयत से तैयार बैठे थे। आरोपितों ने हथियारों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान आशीष के भाई विशाल विश्वास ने नितिन सिंह के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े। हमलावर वहां से फरार हो गए। घायलों को नानकमत्ता के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से नितिन को गंभीर हालत में सितारगंज रेफर किया गया। सितारगंज से उन्हें रुद्रपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की बहू ने तहरीर में बताया कि आरोपितों से नितिन सिंह का लेन-देन को लेकर पुराना विवाद था।

    इसी रंजिश के चलते आशीष विश्वास, विशाल विश्वास, विक्रम विश्वास (पुत्रगण विद्युत विश्वास), विद्युत विश्वास और उसकी पत्नी ममता विश्वास ने साजिशन हमला कर हत्या की है। पुलिस ने पांचों के विरुद्ध हत्या का प्राथमिकी पंजीकृत कर फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाजार में शोक का माहौल बन गया है।

    मृतक नितिन सिंह के परिवार में उनकी मां, छोटा भाई विक्की अरोड़ा, दो पत्नियां सपना और अनीता, तथा दो पुत्र हैं। मृत्यु के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। घटना के समय नितिन सिंह अपनी पहली पत्नी अनीता के घर पर थे। मृतक की मां नोगजा गांव में सस्ते गल्ले की दुकान चलाती हैं।