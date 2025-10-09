जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शहर में हो रही विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस में रोष है। भड़के कांग्रेसियों, व्यापारी और पार्षदों ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का घेराव कर नारेबाजी की। चेतावनी दी कि जल्द व्यवस्था दुरुस्त न हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

गुरुवार दोपहर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहनखेड़ा व व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व पार्षद ऊर्जा निगम पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। कहा कि पिछले कुछ दिनों से रुद्रपुर नगर व आसपास की कॉलोनी में लगातार बिजली कटौती हो रही है। त्योहार के समय विद्युत कटौती करना आम जनमानस को परेशान करना है। आरोप लगाया कि थोड़ी सी हवा चलने पर और बरसात होने पर भी घंटों विद्युत कटौती की जा रही है।