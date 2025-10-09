उत्तराखंड में बिजली कटौती से कांग्रेस में आक्रोश, अधीक्षण अभियंता का किया घेराव
रुद्रपुर में बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और व्यापारियों ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का घेराव कर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि बिजली कटौती से आम जनता, व्यापारी और बीमार लोग परेशान हैं।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शहर में हो रही विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस में रोष है। भड़के कांग्रेसियों, व्यापारी और पार्षदों ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का घेराव कर नारेबाजी की। चेतावनी दी कि जल्द व्यवस्था दुरुस्त न हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
गुरुवार दोपहर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहनखेड़ा व व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व पार्षद ऊर्जा निगम पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
बाद में ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। कहा कि पिछले कुछ दिनों से रुद्रपुर नगर व आसपास की कॉलोनी में लगातार बिजली कटौती हो रही है। त्योहार के समय विद्युत कटौती करना आम जनमानस को परेशान करना है। आरोप लगाया कि थोड़ी सी हवा चलने पर और बरसात होने पर भी घंटों विद्युत कटौती की जा रही है।
कहा कि विद्युत कटौती से घरों में बीमार बुजुर्गों, बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। महिलाओं को दैनिक कार्यों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। कहा कि शीघ्र ही समस्या का समाधान ना हुआ तो कांग्रेस बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू करेगी।
