Bhai Dooj: च्यूड़े से सिर पूजकर भाई की लंबी उम्र की कामना, सीएम ने भाई दूज की दी शुभकामना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भैया दूज के अवसर पर नगरा तराई आवास पर अपनी माता और बहनों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने इस त्योहार को भाई-बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने सभी को भैया दूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन रिश्तों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है और जीवन में सुख-शांति लाता है।
जागरण संवाददाता, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भैया दूज पर नगरा तराइ आवास पर पहुँचे जहां माता बिसना व बहनों ने माथे पर तिलक लगाया और च्यूड़े से सिर पूजकर उनकी दीर्घायु की कामना की।
सीएम ने कहा ये त्योहार भाई-बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है, और यह दिन हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।मुख्यमंत्री धामी ने सभी को भैयादूज की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह त्योहार हमें अपने जीवन में सुख, शांति, और समृद्धि लाए।
