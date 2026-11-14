शीतकालीन यात्रा से उत्तराखंड में सालभर मिलेगा कारोबार और रोजगार: धामी

जासं, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा पर्यटन और स्थानीय कारोबार के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इससे पूरे वर्ष रोजगार और व्यापार के अवसर मिल रहे हैं।

पहले चारधाम यात्रा के छह माह के दौरान ही कारोबार मुख्य रूप से चलता था, लेकिन अब शीतकालीन यात्रा से होटल, होमस्टे, ढाबा, टैक्सी संचालकों और दुकानदारों को सालभर काम मिल रहा है।

लोहियाहेड हैलीपैड पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन के स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही सरकारी गेस्ट हाउसों में बिजली, हीटर, गीजर और अन्य जरूरी सुविधाओं को ठीक कराया जा रहा है।