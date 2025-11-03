Language
    काशीपुर को 46.24 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे CM धामी, 4 नवंबर को इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

    By Abhay Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    मुख्यमंत्री धामी 4 नवंबर को काशीपुर को 46.24 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना भी है।

    जागरण संवाददाता, काशीपुर। नगर निगम काशीपुर में विकास का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। महापौर दीपक बाली ने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 नवम्बर 2025 को नगर निगम क्षेत्र में कुल 46.24 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

    महापौर दीपक बाली ने नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट और पार्षदों के साथ आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक नगर निगम काशीपुर में चरणबद्ध तरीके से 100 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य संपन्न कराए जा चुके हैं।

    मुख्यमंत्री द्वारा जिन कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा, उनमें 30.73 करोड़ रुपये की लागत से 159 सड़क और नाली निर्माण कार्य, 5.62 करोड़ से 69 आवश्यक विकास कार्य, 3.40 करोड़ से गैस आधारित पशु शवदाह गृह, 3.75 करोड़ से कम्प्यूट्रीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना तथा 2.74 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर रोड और मानपुर रोड पर पीसीसी टाइल्स पैविंग कार्य प्रमुख हैं।

    505 सड़कों के निर्माण कार्य शुरू

    महापौर ने बताया कि निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के अंतर्गत 505 सड़कों के निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं। गैस आधारित पशु शवदाह गृह बनने से लावारिस पशुओं के अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कम्प्यूट्रीकृत कंट्रोल रूम से सभी 40 वार्डों की निगरानी, वाहनों के संचालन और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया डिजिटल रूप से की जाएगी।

    राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त धनराशि से राष्ट्रीय राजमार्गों-रामनगर रोड और मानपुर रोड पर 3.05 करोड़ की लागत से 3850 मीटर तक पीसीसी टाइल्स बिछाई जा रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और शहर अधिक स्वच्छ व आकर्षक बनेगा। इसके अलावा 1.20 करोड़ की लागत से वर्टिकल गार्डन, ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड और पौधारोपण कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे शहर की सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन में सुधार होगा।

    प्रेसवार्ता में पार्षद गुंजन प्रजापति, बीना नेगी, संजय शर्मा, पुष्कर बिष्ट, अब्दुल कादिर, सरफराज मोहम्मद, अनिल कुमार, प्रिंस बाली, शिवांश गोले, वैशाली गुप्ता, सीमा सागर समेत अनेक पार्षदों व पार्षद पतियों ने भाग लिया। सभी ने महापौर दीपक बाली के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया।