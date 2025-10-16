Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम धामी ने काशीपुर में किया भाजपा ऑफ‍िस का शुभारंभ, बोले- 'अर्बन नक्सल गैंग के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे'

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार 'अर्बन नक्सल' गैंग के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। धामी ने भाजपा कार्यालय के महत्व पर प्रकाश डाला और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विघटनकारी शक्तियों को सफल नहीं होने देगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में भाजपा जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, काशीपुर । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में भाजपा जिला कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य में अर्बन नक्सल गैंग जैसी देशविरोधी विचारधाराओं को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें उत्तराखंड की शांति और विकास की गति को बाधित करने का षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन सरकार और जनता दोनों इन मंसूबों को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कुछ लोग विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो युवाओं को भड़काने और सामाजिक माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार अर्बन नक्सलियों के इन कुत्सित प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देंगे।

    इससे पूर्व बाजपुर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि विचार और सेवा की परंपरा है। उन्होंने कहा कि काशीपुर का यह कार्यालय संगठन की मजबूती के साथ जनसेवा का केंद्र बनेगा।

    मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में बताया कि राज्य में ‘ऑपरेशन कालजयी’ के तहत 6000 से अधिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने या अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित मदरसे और गैरकानूनी संस्थानों को बंद करने की दिशा में भी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं।

    उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को शांति, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की भूमि कहा जाता है, ऐसे में यहां अराजक विचारधाराओं को कोई जगह नहीं मिल सकती। हमारा संकल्प है कि देवभूमि की आस्था और अस्मिता पर कोई आंच नहीं आने देंगे।