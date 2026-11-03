जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर सीएम धामी का जोर, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

जागरण संवाददाता, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नगरा तराई स्थित कैंप कार्यालय में आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

साथ ही स्पष्ट किया कि समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।