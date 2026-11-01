काशीपुर को CM Dhami का तोहफा: 800 करोड़ की ड्रेनेज योजना मंजूर, विकास को मिलेगी गति

संस जागरण, काशीपुर। क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए महापौर दीपक बाली ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने काशीपुर के लिए 800 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

महापौर ने कहा कि योजना के धरातल पर उतरने से शहर की जलभराव और जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठेगा। मुलाकात के दौरान महापौर ने काशीपुर से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।