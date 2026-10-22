आईआईएम काशीपुर में खुलेगा जेन-जी डाकघर, छात्रों को मिलेगा फ्री वाईफाई, मिनी लाइब्रेरी और कॉफी कैफे

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एमबीपीजी कालेज हल्द्वानी के बाद अब ऊधम सिंह नगर के इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट (आईआईएम ) काशीपुर में भी जेन-जी डाकघर खोलने की तैयारी है। इस संबंध में आईआईएम के प्रबंधन ने डाक विभाग से संपर्क किया है।

जेन-जी पोस्ट आफिस में विद्यार्थियों के लिए फ्री वाईफाई, मिनी लाइब्रेरी व काफी कैफे भी खुलेगा। आईआईएम काशीपुर में 1500 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। कैंपस के इन विद्यार्थियों के लिए स्पीड पोस्ट, पार्सल भेजने समेत बैंकिंग की सुविधा नहीं है। डाकघर खुलने से अभ्यर्थियों को ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी।